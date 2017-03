Oost steunt wolkenkrabber aan rand centrum

Twintig procent van de woningen is 25 vierkante meter, voor een huurprijs van €710 per maand

Buurtbewoner Frans Lavell wees ook op de vele nieuwe 'hotelbewoners' die zouden zorgen voor parkeeroverlast van bezoekers en bezorgers. Op de Panamalaan kan niet geparkeerd worden, zodat het verkeer naar omliggende straten gaat uitwijken.



Wiskundeknobbel

Planoloog, demograaf en stadsonderzoeker Vincent Kompier verwoordde de stem van de zaal toen hij compleet de vloer aanveegde met de bouwplannen voor de wolkenkrabber, genoemd naar, zoals een inpsreker zei, "een Italiaanse konijnenfokker met een wiskundeknobbel".



Kompier zei dat dit plan geen enkel punt van het huidig stedelijk beleid voldoet. "Deze locatie valt niet in de hoogbouwzones. Deze plek staat ook niet in het gemeentelijk plan Koers 2025, om meer woningen in de stad te bouwen. In de eigen woonvisie van het stadsdeel komen de doelgroepen van de toekomstige bewoners van Fibonacci niet voor. En het plan houdt zich niet aan de maximale hoogtes die voor de omgeving zijn vastgesteld."



Verder ligt de locatie gevoelig. Er staat nu een huisje, dat voorheen werd gerund als een boerderijtje met kippen en geiten, waar kinderen ook een ezel konden aaien.



Micro-appartementen

De argumenten van het stadsdeel en ontwikkelaar Vorm om toch te bouwen zijn volgens Kompier ondeugdelijk. "Gezegd wordt dat een landmark gunstig is. Maar dat is in het Oostelijk Havengebied, waar elke millimeter bebouwing zorgvuldig is uitgedacht, helemaal niet nodig. Nee, dit worden micro-appartementen, het geheel wordt daarmee een duiventil en dat is slecht voor de cohesie van de buurt."



D66-woordvoerder Lekkerkerker toonde zich niet overtuigd door de insprekers. Zij vindt het belangrijk dat het stadsdeel iets doet aan de woningnood. Dat was ook het standpunt van coalitiepartij PvdA.



Woordvoerder Miedema stelde dat de stad elke maand duizend nieuwe Amsterdammers inschrijft. Die moeten volgens hem ergens heen. GroenLinks was kritischer maar keerde zich uiteindelijk ook niet tegen de nieuwbouw. De SP is wel tegen omdat de kamers te duur worden.



Fransje Sprunken, manager van ontwikkelaar Vorm, benadrukte dat haar plannen compleet de markt zullen volgen. Op dit moment gaat het bouwplan uit van twintig procent woningen van 25 vierkante meter voor ongeveer 710 euro per maand, de maximale prijs van een sociale huurwoning. De grotere ruimtes, tot vijftig vierkante meter, worden duurder. Maar, zei Sprunken, als er meer vraag is naar de kleine kamers, zal VORM meer ruimtes van 25 vierkante meter maken.