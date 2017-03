Stad lonkt naar 'intellectuele motor' voor medicijnmarkt

Het Europese agentschap, dat bepaalt of nieuwe geneesmiddelen tot de markt mogen toetreden, zal Londen verlaten bij een brexit.



"Het zou geweldig zijn als EMA naar Amsterdam komt," aldus prof. dr. Jan Schellens van het Antoni van Leeuwenhoek. De medisch oncoloog zat jarenlang in het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat nauw samenwerkt met het Europese orgaan.



"EMA brengt een enorme expertise met zich mee. Het zal een intellectuele motor zijn. Een naam heb ik al bedacht: European Medicines Amsterdam."



Officieel moet Engeland eerst uit de EU stappen voordat EMA vertrekt. Nederland heeft al interesse kenbaar gemaakt, maar dat geldt ook voor Denemarken, Zweden, Ierland, Italië, Oostenrijk, Hongarije en Malta.



Hooggekwalificeerd werk

Na de verkiezingen zal een nieuwe regering zich buigen over de vraag welke gemeente in aanmerking komt voor de mogelijke Nederlandse kandidatuur.



De beslissing over de nieuwe vestigingsplaats van EMA wordt bepaald door de regeringen van de lidstaten in de Europese Raad. Wethouder Kajsa Ollongren (Economie) zei onlangs in een raadsvergadering dat het 'fantastisch' zou zijn als EMA naar Amsterdam komt. Achter de schermen wordt gelobbyd.



Amsterdam is echter niet de enige gemeente met interesse. Ook Leiden, Den Haag, Utrecht en Maastricht willen EMA binnenhalen. Bij het agentschap werken bijna duizend mensen en naar verwachting creëert het kennisinstituut 1500 banen en jaarlijks zo'n 65.000 bezoekers.