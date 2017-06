Staatssecretaris: kritiek na drukte Schiphol hypocriet

In antwoord op Kamervragen stelt ze dat de luchtvaartbedrijven zelf mede schuldig zijn aan de te beperkte capaciteit van Schiphol. KLM en co. hebben de bouw van een extra pier en terminal namelijk lang tegengehouden.



"Enkele jaren geleden was er vanuit de sector onvoldoende steun voor de investeringsagenda van Schiphol, met name omdat een deel van de sector pessimistischer was over de verwachte groei (...). Met name hierdoor zijn investeringen uitgesteld."



Nieuwe pier

KLM schreef opvallend genoeg in mei: 'We roepen Schiphol al tijden tevergeefs op adequate maatregelen te nemen. Zowel aan de aanbodzijde als met betrekking tot de capaciteit (tijdig investeren in pieren, gates en security in plaats van in winkels en hotels).'



Niet alleen Schiphol is verantwoordelijk, stelt de staatssecretaris, ook luchtvaartmaatschappijen kunnen maatregelen nemen om de doorstroom te bevorderen.



KLM stelt dat ze wel degelijk heeft aangedrongen op een snelle oplevering van de nieuwe pier, die volgens het bedrijf al in 2015 had moeten plaatsvinden. "We zijn het niet eens met Dijksma's stelling."



