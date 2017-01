Staatsbosbeheer zoekt vrijwilligers voor Diemerbos

Volgens Staatsbosbeheer kan het bos onder de rook van Amsterdam wel wat extra handen gebruiken. "Het Diemerbos is een van de grootste natuurgebieden rondom de stad en vraagt veel onderhoud."



De extra handen zijn hard nodig omdat er weinig subsidie is voor dit soort stadsbossen. Om het bos toch in stand te kunnen houden en aantrekkelijk voor het publiek, wil Staatsbosbeheer met een vrijwilligersgroep elke vierde vrijdag van de maand bij elkaar komen.



Afwisseling

Dat zijn twee vliegen in een klap, aldus de eigenaar van het bos. "Een van de mooiste manieren om mensen bij de natuur te betrekken is het samen buiten aan de slag gaan," aldus boswachter Marijke van Iangen.



De werkzaamheden zijn afwisselend. "De ene keer kan gewerkt worden aan onderhoud aan de paden of bijvoorbeeld herstel van wandelroeutes. Soms moet er gesnoeid worden of ene hekwerk vervangen." Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via m.langen@staatsbosbeheer.nl.