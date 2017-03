Spullen Mata Hari brengen 45.000 euro op in Amsterdam

Het gaat om persoonlijke bezittingen die in bezit waren van de nazaten van haar eerste echtgenoot, Rudolph MacLeod.



Onder de voorwerpen die voorbij kwamen in Veilinghuis De Zwaan waren documenten, Javaanse wandelstokken, sieraden, kunstvoorwerpen, boeken, tapijten en klokken. Een schilderij, gemaakt door een Franse schilder, ging weg voor 6600 euro.



Mata Hari, die eigenlijk Margaretha Geertruida Zelle heette en werd geboren in Leeuwarden, werd in 1917 tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Fransen gefusilleerd wegens hoogverraad. Ze zou Franse officieren met wie ze een verhouding had militaire geheimen hebben ontfutseld.



Bijzonder object dat werd afgehamerd is een kroontjesbroche, vertelt een woordvoerder van het veilinghuis. "Die gaf ze vlak voor ze werd gearresteerd aan een militair. Ze voelde toen kennelijk al nattigheid. Ze vroeg die militair het sieraad aan haar dochter te geven. Deze militair, ene Herre, traceerde de dochter een paar jaar later maar die bleek toen onder onduidelijke omstandigheden al overleden in haar slaap. Inmiddels was Mata Hari gefusilleerd. De broche ging terug naar MacLeod die hem aan zijn laatste vrouw heeft gegeven."