Bij de gemeente zijn de spreadsheetmanagers aan de macht

Een ontluisterend bericht woensdag in Het Parool, over die reorganisatie bij de gemeente Amsterdam. Te weinig aandacht voor de menselijke kant. Ambtenaren voelen zich ontheemd, vervreemd en tekortgedaan. Dit leidt tot cynisme en onzekerheid.



Dat zagen we aankomen. Niet alleen ik, maar ook een paar oude collega's met tientallen dienstjaren bij die gemeente. Die net als ik nu na de reorganisatie werkloos thuiszitten.



'Niet-pluisgevoel'

We babbelen nog weleens met elkaar: waar zijn al die oude kennis en die ervaring gebleven, die ervaring waarmee een oude huisarts beslist om iemand maar door te sturen naar een specialist? Het 'niet-pluisgevoel'. Die ervaring is weg.



Hoe komt dat? De spreadsheet-managers zijn aan de macht. Zij kijken alleen naar cijfertjes en bevelen dat die omhoog of omlaag moeten. Dat gebeurt. Maar er is een onderliggend proces. Het gaat om mensen. Die leven, wonen, werken, hun leed en lief hebben en die factoren zijn niet in de Excelbestanden van de managers te vangen.



Cijfers geven nu eenmaal slechts een deel van de werkelijkheid weer: de 'maraps' van de managers. (Marap betekent managementrapportage.)