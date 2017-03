Sporten is een levensstijl voor deze fitgirls op leeftijd

Mabel van den Dungen (53) is schrijver, coach en eigenaar van een innerhealth center. Ze heeft een relatie en een zoon. Sport vijf keer per week: kracht-, ­kettlebell- en conditietraining.



"Als kind lag ik met brood met pindakaas in bed en at boter uit de koelkast. Ik groeide op in een disfunctioneel gezin en at mijn ellende weg. Op mijn dertiende begon ik met hardlopen. Vier jaar later kwam hier krachttraining bij. Dat is sindsdien mijn natuurlijke prozac."



"Als ik train let ik op mijn voeding; ik vind het zonde het harde werk in de sportschool teniet te doen. Gemiddeld sport ik vijf keer per week. Vaak vragen mensen zich af hoe ik het doe als alleenstaande, werkende moeder, maar zij snappen niet dat sport mijn religie is."