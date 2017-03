Spooktaxi met neplicht rukt op

Dit is broodroof waar stevig op moet worden gehandhaafd

Ook gemeenteraadslid Cees Eenhoorn (VVD), zelf in het bezit van taxipapieren, heeft geconstateerd hoe een taxi met een voor hem onbekend daklicht op de kiss-and-rideplek van het Centraal Station toeristen liet instappen. "Ik ken de daklichten van alle toegelaten taxi­organisaties, maar dit bewuste ­daklicht had ik nog nooit gezien."



Niet eerlijk

Op de kiss-and-rideplek naast CS is het een komen en gaan van taxi's zonder of met een van de negen toegestane daklichten. Het is lang niet altijd duidelijk of het hier spooktaxi's betreft: chauffeurs zijn niet aanspreekbaar en rijden weg ­zodra je ze vraagt of ze lid zijn van een taxiorganisatie.



Taxicentrale Amsterdam (TCA) maakt zich bijzonder kwaad over de groeiende aanwezigheid van dergelijke taxi's.



Volgens een woordvoerder komen de laatste tijd steeds meer ­signalen binnen dat zulke rijders zich illegaal op de opstapmarkt begeven. "Het is niet eerlijk: onze chauffeurs moeten zich aan zeer strikte regels houden. Terecht, vinden wij, maar als de gemeente dan niet optreedt tegen zulke types, wordt het er voor ons niet gemakkelijker op."



Broodroof

TCA heeft zijn chauffeurs opgeroepen foto's te maken van verdachte ­gevallen: de afgelopen drie weken kwamen al ruim tweehonderd foto's binnen. "Wij hebben ze allemaal doorgestuurd naar het Taxiteam. Zij moeten in actie komen."



Eenhoorn vroeg wethouder Pieter Litjens (Verkeer) woensdag of hij bekend was met de toename. Die stelde niet te veronderstellen dat het 'aan de orde van de dag' is.



Eenhoorn wil ­duidelijkheid. "Dit is simpelweg broodroof waar stevig op moet ­worden gehandhaafd. Ik wil dat wordt uitgezocht hoe groot het ­probleem is."