Speedbootdieven opgepakt met helikopter

Een getuige zag hoe een boot een ander bootje sleepte. Gezien het tijdstip, rond 04.00 uur, besloot de getuige de politie te bellen. Op dat moment bevonden de boten zich langs de Schouw in Watergang.



Kort daarna zag de politie de boten varen over het Noordhollandsch Kanaal in de richting van Amsterdam. Aangezien de twee mannen in de boot niet reageerden op instructies van de politie, werd de achtervolging op het water ingezet. Hierbij werd de hulp van een politiehelikopter ingeroepen.



Uiteindelijk kon het tweetal in Noord worden aangehouden. De mannen, een 50-jarige Amsterdammer en een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn meegenomen voor verhoor. Het is nog onduidelijk wie de oorspronkelijke eigenaar van de boot is.