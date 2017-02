Spectaculaire stijging aantal foodtrucks en bierbrouwers

Dat schrijft het economisch bureau van ABN Amro in een nieuw rapport. Sinds 2011 is het aantal bedrijfjes in de voedsel- en dranksector met minder dan vijf werknemers met 45 procent toegenomen. Hiermee doen de 'kleintjes' het een stuk beter dan de hele sector, waarin maar voor 21 procent meer bedrijven zijn gestart.



Vooral het aantal kleine bierbrouwerijen is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen met maar liefst 430 procent. ABN Amro schrijft dit toe aan de stijgende populariteit van speciaalbier, net als dat het 'thuisbakken' ervoor heeft gezorgd dat er meer bedrijfjes bij zijn gekomen die zich bezig houden met brood, taarten en cake.



Ook werden er de afgelopen jaren massaal foodtrucks gestart. Schreven er in 2013 nog slechts twee bedrijven bij de Kamer van Koophandel zich in onder de omschrijving 'foodtruck', in 2016 waren dat er maar liefst 138.



Ambachtelijk

ABN Amro merkt verder op dat producten van dit soort kleine bedrijfjes steeds meer hun weg vinden naar de supermarkt, net als hotels, restaurants en cafés. De ambachtelijke foodzaken passen binnen een trend waarin steeds meer interesse is in lokale en regionale producten.



Dat het steeds drukker wordt op de foodmarkt, brengt volgens het rapport wel problemen met zich mee. Zo zou het op sommige deelmarkten te vol kunnen worden. Ook wisselen foodhypes zich 'in razend tempo' af, waardoor de bedrijfjes moeten blijven innoveren. Dat is lastig, omdat sommigen niet direct kunnen rekenen op een goede omzet.



De onderzoekers verwachten echter dat er ook de komende jaren nog veel nieuwe foodbedrijven bij zullen komen. ABN Amro voorziet een groei van zo'n zeven procent per jaar.