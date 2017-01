Speciaal politieteam terrorisme vestigt zich in Amsterdam

Voorheen waren 'de mensen die in het geval van een aanslag terugschieten', zoals Van der Laan ze noemden, gevestigd in Houten, omdat dit een centraal gelegen plek in Nederland is.



"Maar terroristen kijken niet met een passer en een cirkel naar waar ze een aanslag plegen, maar naar waar de aanslagen het meeste impact hebben," zei Van der Laan. Daarbij noemde hij Amsterdam en Den Haag.



De DSI werd in 2006 opgericht en is onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten. De dienst komt in actie bij terrorisme, grof geweld of andere situaties.



Cameratoezicht

Van der Laan lichtte ook het besluit toe om de politiecontainers voor Joodse instellingen te vervangen door cameratoezicht. Dit heeft volgens de burgemeester geen negatieve invloed op de veiligheidssituatie. "De politiemensen die in de containers zitten hebben de instructie om als er iets gebeurt dit door te geven aan de meldkamer. Nu ziet de meldkamer direct als er iets gebeurt en kunnen er mensen worden gestuurd."



Van der Laan zei dat van de politiecontainers die voor 20 Joodse instellingen op de stoep staan hoogstwaarschijnlijk geen preventieve werking uit gaat. "Zou een terrorist meer worden afgeschrikt door een container of door een camera? Daar durft niemand antwoord op te geven, maar iemand die een aanslag wil plegen weet ook wel dat een container een beperkte weerstand heeft."