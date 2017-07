Speciaal forum moet gaan meedenken over beleid UvA

We willen dat de bijeenkomsten memorabel zijn en impact hebben Karen Maex, rector magnificus

Rector magnificus Karen Maex is verheugd: "Ik ben blij dat er na vele gesprekken in de afgelopen periode nu een afgewogen voorstel ligt." Ze benadrukt dat het forum niet een nieuw medezeggenschapsorgaan moet worden. "De kracht van het Universiteitsforum ligt aan het begin van een traject, nog voordat commissies zich ergens over gebogen hebben."



Het college plaatst het Universiteitforum nadrukkelijk in de lijn van de gedachtenontwikkeling en niet van zeggenschap of medezeggenschap.



Memorabel

Het is de bedoeling dat het gezelschap twee of drie keer per jaar bij elkaar komt. Na twee jaar komt er een evaluatie en wordt de werkwijze desgewenst bijgesteld. "We willen dat de bijeenkomsten memorabel zijn en impact hebben," aldus Maex.



Het College van Bestuur wacht een bespreking met de medezeggenschap af eer een start gemaakt kan worden met het Universiteitforum.