SP wil debat met Ollongren na uitspraken over bankiersbonus

Dat laat fractievoorzitter van coalitiepartij SP Daniël Peters zaterdag weten. De SP is voor het beperken of zelfs afschaffen van bonussen voor bankiers. "We vinden dan ook niet dat het versoepelen van bonusregels gebruikt mag worden om financiële instellingen naar Amsterdam te halen", licht Peters toe.



"Daarnaast is het de vraag of we überhaupt meer financiële instellingen naar Amsterdam moeten halen, omdat dit ten koste gaat van werkgelegenheid elders, bijvoorbeeld in Londen." Peters wil tijdens de raadsvergadering van 25 januari met D66-wethouder Ollongren over dit onderwerp in debat.