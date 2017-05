SP stelt vragen over Groene-onderzoek massatoerisme

In dit onderzoek vergelijkt het weekblad, in samenwerking met platform voor onderzoeksjournalistiek Investico, de kosten en baten van het massatoerisme in de stad. 'Tijdens de crisis zette Amsterdam de deur voor het toerisme wijd open. En toen liep het uit de hand.'



Voordelen overschat

Volgens De Groene Amsterdammer is het een mythe dat de stad weliswaar hinder ondervindt van de enorme toestroom van bezoekers, maar dat de stad er enorm economisch van profiteert. Het artikel stelt dat de economische voordelen van het toerisme voor de stad worden overschat, en de kosten juist onderschat.



In het stuk wordt de aandacht gevestigd op de grote verschillen in de ramingen voor de opbrengsten van het toerisme voor de stad. Volgens Amsterdam Marketing, de stichting die zich bezighoudt met de promotie van de stad, liggen de opbrengsten van het toerisme rond de 9,3 miljard euro per jaar, terwijl volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) die opbrengsen blijven steken op 6,3 miljard: een derde minder.



Een tweede onduidelijkheid zit in de hoeveelheid banen die met het toerisme gemoeid zijn. Volgens Amsterdam Marketing levert het toerime de stad 154.000 op, terwijl dat er volgens het gemeentelijk onderzoeksbureau OIS slechts 61.000 zijn. Amsterdam Marketing kwam de afgelopen weken in het nieuws na uitspraken van de directeur van de stichting over de invloed van Ryanair-reizigers op Amsterdam.



Grootkapitalisten

In de schriftelijke vragen aan het college vraagt het SP-raadslid om opheldering van de verschillen in cijfers. Volgens de SP legt het toerisme een onevenredige druk op de stad: terwijl slechts een klein groepje 'grootkapitalisten' profiteert van het toerisme krijgen 'Amsterdammers de rekening gepresenteerd in de vorm van overlast, extra druk op de woningmarkt, verschraling van het winkelaanbod en verloedering van de openbare ruimte'.



Volgens de SP is de verdeling van de opbrengsten van het toerisme onrechtvaardig en moeten vanwege de overlast die het toerisme de stad oplevert toeristen uit de stad geweerd worden.