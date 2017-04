SP stelt raadsvragen over onderbetaling bij Parnassus Thuiszorg

Dat schrijft SP-raadslid Nelly Duijndam in vragen over dit onderwerp aan de gemeenteraad.



Duijndam stelt dat de medewerkers van de Thuiszorginstelling volgens de schoonmaak cao betaald kregen, in plaats van de cao voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, wat een hoger salaris zou opleveren.



Parnassus zou haar overtreding hebben gecorrigeerd na acties van vakbond FNV. Iets wat eerder ook al gebeurde bij Zorginstelling Amstelring.



Sancties

De stichting laat het tot op heden echter na om het achterstallig loon met terugwerkende kracht terug te betalen. Daarom wordt de Wet Aanpak Schijnconstructies, die sinds 1 januari van kracht is, niet goed nageleefd, zegt de SP. Volgens die wet hebben medewerkers recht op het loonverschil dat niet is uitbetaald.



Duijndam wil nu weten in hoeverre het college op de hoogte is van de onderbetaling en de schijnconstructies bij Parnassus. Als zorgbedrijf valt Parnassus namelijk onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Tegelijkertijd vraagt het raadslid zich af hoe het met toezicht is gesteld. Als het aan de SP ligt krijgt de instelling een sanctie opgelegd.