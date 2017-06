Voltallige oppositie vraagt in motie om evaluatie erfpachtstelsel

'Groeien uit de voegen van onze stad'

Partijen die zeggen dat het goed gaat met Amsterdam, kijken teveel met een financieel-economische bril naar de cijfers, zegt Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren.



“Maar in deze stad is ook sprake van verschraling die nog niet zichtbaar is in cijfers en indices. We groeien uit de voegen van onze eigen stad.”



Wat volgde was een sombere opsomming: de Amsterdamse grachten zijn te vol, te vies en te lawaaiig. De openbare ruimte is compleet overgenomen door commercie. Winkelen in Amsterdam betekent crowdsurfen. Amsterdams groen is in het weekeinde een groot openbaar festivalterrein. “Misschien ben ik te oud geworden voor Disneyland Amsterdam.”