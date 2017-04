Snorders overspoelen de Amsterdamse taximarkt

'Op uitgaansavonden zijn er vele tientallen mannen te vinden die illegaal ritjes aanbieden'

Volgens hen valt er door de komst van de snorders geen droog brood meer te verdienen omdat er met twee maten wordt gemeten.



Gevaar is dat 'de goede chauffeurs' het voor gezien houden, waardoor er alleen 'rotte appels' overblijven.



'Spookrijders'

Volgens Bas Vos van het Amsterdams Platform Kwaliteitstaxi (APK) is er met name sprake van chauffeurs die bij Uber niet voldoende werk krijgen aangeboden en zich bewegen rond de offi­ciële taxistandplaatsen. De situatie loopt uit de hand. "Op uitgaansavonden zijn er rond Rembrandt- en Leidseplein vele tientallen mannen te vinden die illegaal ritjes aanbieden."



Dit zijn chauffeurs die alleen op de belmarkt actief zijn en niet op straat of op standplaatsen mensen mogen oppikken. Eerder al meldde Het Parool dat deze 'spookrijders' soms snel even een taxibord op hun dak schroeven. Volgens Vos wordt hier niet tegen opgetreden.



De snorders vormen een behoorlijk goed ge­organiseerd geheel: zij zitten allemaal in app-groepen waarmee ze elkaar waarschuwen voor controleurs van de ILT en de gemeente. Hierdoor is het aanpakken van deze illegale chauffeurs een zeer moeizaam proces: zodra hand­havers zich melden, verdwijnen de snorders als sneeuw voor de zon.



De ILT voert ongeveer tien keer per jaar acties uit gericht op snorders, meer is met de huidige capaciteit van de organisatie niet mogelijk, stelt een woordvoerder.