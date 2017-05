Sloterdijk krijgt drive-in coffeeshop

Eerder had bestuurder Achmed Baâdoud nog grote twijfels bij de plaatsing van een grote coffeeshop in de buurt van scholen of de jeugd in zijn stadsdeel, maar het huidige initiatief is ver genoeg weg van de bewoonde wereld.



Met een coffeeshop op deze afgelegen plaats zegt Nieuw-West ook een bijdrage te leveren aan de spreiding van de drukte in de stad. Ook zegt Baâdoud dat het een goede zaak zou zijn als de zaak zich uiteindelijk zou ontwikkelen als een drive-in coffeeshop.



'Onveilig'

Er zijn nog geen namen bekend van ondernemers die zich bij het stadsdeel hebben gemeld. Toch kan het snel gaan, verwacht de bestuurder. Hij schat in dat nog dit jaar de coffeeshop zou kunnen gaan draaien.



Ondernemers in het Westelijk Havengebied zijn niet enthousiast over een coffeeshop op die locatie, zeggen zij in de Telegraaf. Ze maken zich zorgen over de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid in het gebied.