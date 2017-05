Slechts een op vijf huizen in Amsterdam heeft glasvezel

Dat blijkt uit een analyse van adviesbureau Stratix op verzoek van de NOS.



Volgens telecombedrijf KPN is er geen eenduidige verklaring voor het relatief lage aantal aansluitingen in Amsterdam. Landelijk worden eerder uitgesproken ambities overigens ook niet behaald.



De Tweede Kamer sprak in 2009 de ambitie uit de aanleg van glasvezelaansluitingen drastisch te willen versnellen, maar de afgelopen jaren daalt het aantal nieuwe aansluitingen, blijkt uit de analyse van het adviesbureau.



In 2013, op het hoogtepunt, werd landelijk in zes maanden tijd bij een kleine 300.000 huishoudens glasvezel aangelegd. In de afgelopen zes maanden waren dat er nog geen 50.000. In het huidige tempo duurt het nog vijftig jaar voordat alle Nederlandse huishoudens glasvezel zouden hebben.



De provincie en steden buiten de Randstad nemen het voortouw in de aanleg van glasvezel. In Eindhoven heeft 75 procent van de huishoudens en kleine bedrijven toegang tot glasvezel, terwijl in Den Haag 9 procent en Utrecht 21 procent van de huizen is aangesloten op glasvezel.



In Rotterdam is een glasvezelaansluiting bijna een zeldzaamheid te noemen. Daar heeft maar drie procent van de huishoudens toegang tot glasvezel, ondanks het besluit van de gemeente in 2004 om binnen tien jaar iedereen te voorzien van snel internet.



