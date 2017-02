Slecht onderhoud in Oost: Bakstenen brokkelen van de brug

Het is aan elk stadsdeel om het eigen deel van deze verzameling te onderhouden Sebas Baggelaar

Bij de Hartmanbrug hangt een ondersteuningsboog scheef. De bruggen zijn voor Oost alles wat nog rest van de Amsterdame School. Huizen in dezelfde stijl zijn er wel gebouwd, maar die werden na de Tweede Wereldoorlog gesloopt, voornamelijk vanwege slecht onderhoud.



Daarom is het volgens Baggelaar des te belangrijker de bruggen te koesteren. "Nergens anders ter wereld is zo'n grote collectie werken van één architect. Het is aan elk stadsdeel om het eigen deel van deze verzameling te onderhouden."



Jaarlijkse controle

Een woordvoerder van de bestuurscommissie van Stadsdeel Oost laat weten dat de bruggen elk jaar worden gecontroleerd. Dit is voor het laatst gebeurd in november 2016. "De situatie op de Hartmanbrug is al gemeld en zal worden gerepareerd."



De bruggen van architect Piet Kramer hebben geen monumentale status. Volgens de woordvoerder wordt bij de controles van bruggen eerst naar de veiligheidssituatie gekeken. "Ook bij bruggen met monumentale status." Onderhoud gebeurt 'sober, maar doelmatig'.