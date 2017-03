Beroving niet meer enige scenario steekparij Oosterpark

Majdanski werd vrijdagavond rond 21.00 uur hevig bloedend aangetroffen bij een homo-ontmoetingsplek in het park. Majdanski was zelf openlijk homoseksueel, zo meldde de politie dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht. Bij de ontmoetingsplaats zijn de afgelopen maand vaker mannen beroofd.



Toen agenten en andere hulpdiensten arriveerden was Majdanski al niet meer aanspreekbaar. Dankzij een trauma arts kreeg hij kort weer even hartslag, maar later overleed hij alsnog in het ziekenhuis.



Getuigen

In Opsporing Verzocht werd andermaal herhaald dat nog niet met zekerheid gezegd kan worden of zijn geaardheid met de steekpartij te maken heeft. Of een ontmoeting in het park of een uit de hand gelopen beroving aanleiding was voor de moord moet nog blijken uit onderzoek. De politie houdt er rekening mee dat bezoekers van de mannen-ontmoetingsplek meer weten maar uit angst zijn weggevlucht.



Opvallend: de politie sprak vrijdagavond een getuige die vertelde iemand in het zwart en met capuchon weg hebben zien rennen van Majdanski. In de hectiek zijn de gegevens van die getuige niet genoteerd. De politie wil hem of haar, dat is onduidelijk, graag uitgebreider spreken.



Hoewel Majdanski in Rotterdam woonde kwam hij vaker in Amsterdam, bijvoorbeeld voor vriendenbezoek. Mensen die vrijdag nog contact met hem hadden of Majdanski zelfs nog hebben gezien worden met klem verzocht zich bij de politie te melden. Dat kan anoniem. Hetzelfde geldt voor bezoekers, omwonenden of passanten van het park. Ook het team Roze in Blauw is bij de zaak betrokken.



Lees ook: Dreiging is nooit ver weg voor bezoekers van cruiseplekken