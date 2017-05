Sinterklaascomité Amstelveen weigert nieuwe Pieten

Dat schrijft het Amstelveense college in een brief aan de gemeenteraad.



Het college is al jaren in gesprek met het comité over een nieuwe invulling van het feest, vooral over de kleur van de Pieten die meelopen in de parade.



Zwarte Piet hoeft van het college niet weg, maar moet wel vergezeld worden door kleur- of roetveegpieten. "Zoals ook in veel andere gemeenten gebeurt," schrijft het college in de brief. "Als Amstelveen staan wij voor het behouden van tradities, maar vinden wij het ook belangrijk dat iedereen zich erkend en welkom voelt."



Het Sinterklaascomité kan zich daar niet in vinden en heeft definitief besloten te stoppen. De organisatie vindt die verplichtingen die komen kijken bij de vergunning ook te zwaar.



"Ome Wim"

De voorzitter van het comité vertelde vorig jaar waarom."Wij houden het traditioneel," zei Harry Tros tegen Rtva. "Het gaat om de magie van het kinderfeest. Bij roetveegpieten zie je zo dat het Ome Wim of buurvrouw Nicole is. Aangezien het overgrote deel van onze pieten ook uit Amstelveen komt, zou de herkenning bij al die kinderen langs de weg en op het Stadsplein wel erg groot worden."



Tijdens de intocht van vorig jaar liepen er zo'n 150 Zwarte Pieten rond in Amstelveen. Het college gaat nu op zoek naar een nieuwe organisatie.