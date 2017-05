Sinkgraven traint weer met Ajax

Fellaini onzeker voor finale tegen Ajax

Manchester United mist mogelijk Marouane Fellaini in de finale van de Europa League tegen Ajax, volgende week woensdag in Stockholm.



De Belgische middenvelder raakte woensdag geblesseerd in de wedstrijd uit de Premier League tegen Southampton (0-0). Hij viel uit in de 75e minuut.



Volgens coach José Mourinho heeft Fellaini last van zijn hamstring. "Die heeft hij al eens gescheurd. Hij heeft me nu gezegd dat hij niet denkt dat het weer is gescheurd en het meevalt. Ik ben geneigd hem te geloven, maar laten we het even afwachten."



De Belgische international stond de afgelopen drie wedstrijden aan de kant wegens een schorsing. Mourinho wilde Fellaini per se laten spelen tegen Southampton, met het oog op de komende finale tegen de Amsterdammers. "Spelers hebben niet alleen rust nodig, maar moeten ook wedstrijden spelen. Ik vond dat hij moest spelen."