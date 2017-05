Sikhs willen zich meer laten zien

Ze verzamelden bij Sloterdijk en zijn lopend naar Bos en Lommer en De Baarsjes gegaan. Ze gaan vervolgens naar De Dam om uiteindelijk te picknicken in het Westerpark. Daar worden zo'n 2000 mensen verwacht.



Door de optocht is er filevorming op de Admiraal de Ruyterweg en de Jan van Galenstraat.



De aanwezige Sikhs willen meer bekendheid voor hun religie en vieren in Amsterdam Vaisaki, hun Nieuwjaar (dat eigenlijk in april is). Vorige week was het in Almere, en daarvoor in Den Haag.



Sikhs zijn volgelingen van het Sikhisme, dat vijfhonderd jaar geleden in India ontstond. Wereldwijd zijn er zo'n 23 miljoen Sikhs, in Nederland ongeveer 10 duizend.



Sikhs worden vaak verward met moslims. Dat willen ze rechtzetten. "Onze jongeren hebben last van de vooroordelen," zegt Jaswinder Singh (38), een van de vrijwilligers.



De Sikhs delen fruit, frisdrank en bakjes eten uit aan omstanders.