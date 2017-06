Seba verliest kort geding: geen referendum over erfpacht

Seba was boos dat de gemeente geen referendum uitschrijft over de nieuwe erfpacht, hoewel het daar in 2014 wel beloften over heeft gedaan.



De rechter erkent dat die beloften zijn gedaan in de richting van Seba, terwijl de advocaten van de gemeente dat bestreden.



Maar dat verandert niets aan de grote verschillen tussen de twee besluiten. Dat was een belangrijke voorwaarde voor het mogen inzetten van de toen opgehaalde 36.000 handtekeningen.



Teleurgesteld

De rechter volgt hiermee het oordeel van de referendumcommissie, die ook al wees op deze grote verschillen en daarom adviseerde geen referendum toe te staan.



Koen de Lange van Seba is zeer teleurgesteld. Zijn medestanders gaan een poging doen om het besluit dat Amsterdam wil nemen over erfpacht te laten vernietigen door de Kroon, en zijn hiertoe een procedure gestart bij het provinciehuis in Haarlem.



Ook stelt hij de gemeente een schadeclaim in het vooruitzicht. Juridisch gezien waren er nog twee andere mogelijkheden om een referendum over de erfpachtvernieuwing toch uit te schrijven. Maar daar ziet het stadsbestuur omwille van de rechtszekerheid en het gevaar van willekeur vanaf.