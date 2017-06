Scouting De Teil moet stoppen wegens vrijwilligerstekort

Maar sluiting dreigt na 65 jaar. Het huidige begeleidingsteam valt dit jaar plotseling uiteen. Bijna een heel nieuw team zou nodig zijn om de 15 leden ook na de zomervakantie weer te kunnen ontvangen.



Smeulders vertrekt voor haar studie tijdelijk naar het buitenland, andere vrijwilligers verhuizen binnenkort de stad uit of moeten om andere redenen stoppen als vrijwilliger.



Uniek

Vanwege het dringend gebrek aan vrijwilligers besloot het bestuur -noodgedwongen - om te stoppen. "Het is niet verantwoord om met te weinig vrijwilligers te blijven draaien," zegt Smeulders.



Doodzonde van zo'n bijzondere plek, vindt ze: "Het is uniek in Amsterdam en omgeving en naast een aangepast clubhuis verdwijnt een fijne vrijetijdsbesteding voor die kinderen. Waar soms wordt gezegd dat ze iets niet kunnen, blijkt hier vaak dat ze dat met een kleine aanpassing en wat creativiteit wel kunnen. Het is heel erg leuk om de kinderen en jongeren zo te zien genieten."



Laatste noodkreet

Ze hebben nog één hoop, 'een laatste noodkreet van ouders': Om toch door te kunnen is de club op zoek naar minimaal vijf mannelijke en vijf vrouwelijke begeleiders. Ervaring met zowel scouting als het begeleiden van kinderen met een beperking is niet nodig. Wel wat creativiteit, geduld en betrokkenheid.



Aanmelden als vrijwiliger kan via de website of via Facebook.