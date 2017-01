Straks ook overdag 130 op A2 traject Utrecht en Amsterdam

Dat zei minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.



Er moet eerst nog groot onderhoud worden gepleegd aan de snelweg, aldus Schultz. Op dit moment mag er op de snelweg tussen beide steden alleen tussen 19.00 en 06.00 uur maximaal 130 worden gereden. Overdag mag de automobilist er niet harder dan 100 kilometer per uur rijden.



'Verslechtering'

Eerder noemde Ivo Stumpe van Milieudefensie de snelheidsverhoging tussen 19.00 en 06.00 uur waardeloos. "Het is vragen om meer ongelukken, meer gewonden en vooral een verslechtering van de luchtkwaliteit. We hebben Europese afspraken gemaakt en harder rijden betekent hier gewoon dat we ons niet houden aan de afspraken waaraan we onszelf hebben gecommitteerd."



De gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht stapten in 2015 al tevergeefs naar de rechter om het opkrikken van de maximumsnelheid 's nachts te voorkomen. Volgens de gemeenten staakten zij hun verzet omdat met het rijk was afgesproken dat de maximumsnelheid overdag beperkt zou blijven tot 100 kilometer per uur.