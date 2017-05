Schoten gelost voor huis crimineel Ahmed R. in Oost

Hoewel nog relatief jong is R. geen onbekende in het Amsterdamse criminele milieu. Hij was in mei 2013, pas 19-jaar oud, verwikkeld in een hoogoplopend conflict om een partij hasj, die uit Marokko geïmporteerd moest worden. Daarvoor had hij de krachten gebundeld met een Fahd el Y., een jongeman uit Hoofddorp.



Gijzeling

Nadat de partij drugs echter nooit aankwam, wilde R. de schade verhalen op de vader van zijn compagnon. Volgens justitie gijzelde R. zijn zakenpartner El Y. drie dagen in een woning in de Dapperbuurt. El Y. verklaarde dat hem meerdere keren een vuurwapen op het hoofd was gezet. Hij moest zijn vader bellen, waarna R. van hem 30.000 euro eiste. Bij de overdracht van het geld werd R. door een arrestatieteam aangehouden.



Overigens beweerde R. later dat de ontvoering met medeweten van El Y. in scene was gezet. De rechtbank veroordeelde R. tot tien maanden cel vanwege de afpersing, maar sprak hem vrij voor de gijzeling. Of R. sindsdien nog met de politie in aanraking kwam is niet bekend.