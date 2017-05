Schoolbesturen Noord starten rechtszaak tegen nieuwe school

Het is jammer dat schoolbesturen niet op basis van inhoud met elkaar praten, maar op basis van concurrentie Simone Kukenheim, wethouder

Er zal veel worden samengewerkt met stichtingen in de buurt en de schoolkinderen zullen vaak de deur uit gaan.



Een van de oprichters is Rick Amado. Hij maakt zich niet zo druk over de rechtszaak. "Het is niet tegen ons gericht, maar tegen de overheid." Toch hebben de oprichters om deze reden de opening van de school al verplaatst naar augustus 2018 in plaats van na de aanstaande zomervakantie al van start te gaan.



Volgens Amado heeft dat ook een voordeel. "We realiseerden ons dat het goed is om meer tijd uit te trekken voor de voorbereidingen."



Concurrentie

Ouders in Noord balen dat de plannen zijn uitgesteld, melden ze op sociale media. Zij hebben grote behoefte aan nieuwe scholen. Dat is precies tegen het zere been van bestaande scholen: zij zijn van mening dat er genoeg scholen zijn in Noord - al lukt het niet alle scholen om nieuwe Noordbewoners te trekken.



Lex Polman van schoolbestuur AMOS benadrukt dat hun bezwaar niet tegen Klein Amsterdam is gericht, maar tegen de manier waarop de school mag beginnen. "We willen dat de regels voor iedereen dezelfde zijn." Simone Kukenheim zegt dat ze teleurgesteld is. "Het is jammer dat schoolbesturen niet op basis van inhoud met elkaar praten, maar op basis van concurrentie."



Wanneer de zaak voorkomt, is nog niet bekend.