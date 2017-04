Scholieren starten petitie tegen klimaatverandering

Waarom meer aandacht voor het klimaat zo belangrijks is? Muriël (17) en Khoroi (16) hebben hun antwoord klaar. "We willen in een wereld leven waar we trots op kunnen zijn, niet in een wereld die we verpest hebben," zegt Muriël.



"Als we niks doen, gaat onze generatie er al problemen mee krijgen." Denk dus niet dat het wel meevalt met die klimaatverandering. "Wie dat denkt, druk ik met de neus op de feiten," zegt Khoroi. "Sinds 1850 is de temperatuur op aarde al met 0,8 graad gestegen," weet Muriël. "Als de temperatuur twee graden stijgt, gaan hele ecosystemen kapot en sterft het koraal."



Te laconiek

"We willen niet de klimaathelden van Amsterdam zijn, we willen gewoon aandacht voor het klimaat," benadrukt Khoroi. "Wij doen tenminste iets; heel veel volwassenen doen niets," zegt Muriël. Volgens de meiden gaan politici te laconiek met het klimaatprobleem om.



"Het is zo raar dat wij er meer over in paniek zijn dan zij," vindt Muriël. Khoroi: "Geld verdienen kan altijd nog, maar de aarde kan niet weer worden opgebouwd als die verpest is."