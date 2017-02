Schippers 'bruine vloot' voelen zich niet welkom in stad

20 Nog maar twintig schepen uit de bruine vloot vinden tijdens het winterreces hun thuishaven in Amsterdam.

Een woordvoerder van het Amsterdams Havenbedrijf laat weten dat verhuur van schepen een probleem is omdat er werd ­geklaagd over geluidsoverlast door de omwonenden op de Surinamekade.



Ook hebben ze de Amsterdamse ­kades nodig als ligplaats voor de ­actieve handelsvaart en riviercruises. "Het komt erop neer dat we de bruine vloot op dit moment in ­Amsterdam niet kunnen facili­teren."



Erfgoed

De gemeente Amsterdam zegt de bruine vloot te waarderen, maar de ruimte voor de schepen vooral te zoeken aan de randen van de stad, ­bijvoorbeeld op IJburg of in Haarlem, of in de havens van Hoorn, Enkhuizen, Medemblik of Muiden. Er komen volgens de gemeente in de toekomst wel twaalf ligplaatsen voor schepen in de Oude Houthaven.



Joost Martijn vindt het pijnlijk dat de schepen geen permanente plek in de stad hebben. "Deze schepen ­horen bij het erfgoed van de stad. Waarom worden we in Amsterdam dan niet op waarde geschat en met open ­armen ontvangen? Alleen tijdens Sail mogen we ons laten zien."