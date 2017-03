Schipholtunnel nog steeds dicht, drukte valt mee

Volgens de ANWB en VID heeft het verkeer wel last van wat vertraging maar is er geen sprake van chaos.



Mensen hebben het advies gekregen de omgeving te mijden, met de trein te reizen of thuis te werken.



De NS merkte wel iets van de stremming. "We zien dat er meer mensen voor de trein hebben gekozen vanmorgen. Op het hoogtepunt van de ochtendspits was het drukker dan normaal rondom Schiphol. Ondanks de drukte is het redelijk goed verlopen," aldus de Nederlandse Spoorwegen.



Nog steeds dicht

Maandagavond liet Rijkswaterstaat nog weten alles in het werk te stellen om te zorgen dat in de ochtendspits twee rijstroken open konden, maar dat is niet gelukt, aldus een woordvoerder dinsdagochtend.



Het is nog niet duidelijk wanneer de weg weer opengaat. "De reparatie is complexer dan we dachten. Dat heeft onder meer te maken met kabelmateriaal dat nog niet beschikbaar was."



Rookontwikkeling

Brand veroorzaakte maandag flinke schade aan de tunnel. Tientallen elektriciteitskabels raakten beschadigd, de stroomtoevoer voor de verlichting, matrixborden en camera's die het verkeer monitoren was uitgevallen.



Door de brand moest de A4 worden afgesloten en werd verkeer naar Den Haag vanuit Amsterdam omgeleid, met een zware avondspits als gevolg.



Tot aan de kruising met de Kinkerstraat stond het verkeer op de centrumring vast. Ook veel bus- en tramlijnen hadden last van de drukte.