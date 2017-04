Schiphol moet eerst veiliger om verder te groeien

'Een besluit over verdere groei van Schiphol kan pas worden genomen als de veiligheidsrisico's structureel zijn verminderd."



Volgens de raad komen de grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer in zicht. Het ontwerp van de luchthaven en de wijze waarop vliegverkeer wordt afgehandeld is volgens de raad zo complex, dat er struturele veiligheidsproblemen ontstaan.



Volgens de OVV zijn er geen aanwijzingen dat Schiphol momenteel onveilig is. Maar het aantal incidenten is zo groot, dat de veiligheid elk moment in gevaar kan komen.



De raad doelt daarbij op het grote aantal gevallen waarbij vliegtuigen in de lucht dichter bij elkaar komen dan is toegestaan en van de hoeveelheid incidenten waarbij toestellen elkaar, of voertuigen van het vliegveld te dicht naderen op de landingsbanen.



Ingewikkeld

Het ontwerp van de luchthaven, waarbij landingsbanen en de bijbehorende vliegroutes elkaar kruisen, werkt onveilige situaties in de hand. Ook werken de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om geluidshinder te voorkomen, onveilige situaties in de hand. Zo wordt voortdurend van banen en vliegroutes gewisseld, waardoor de kans op fouten toeneemt.



De werkdruk van verkeersleiders is echter hoog, ook omdat er een structureel tekort aan verkeerlsieders is en het aantal vluchten steeds verder groeit.



Weinig kennis

Het ontbreekt volgens de OVV ook aan een toezichthouder op het gebied van veiligheid. Dat zou het minisiteire van Infrastsurctuur moeten zijn, maar die doet daar te weinig aan. De Inspectie Leefomgeving en Milieu van het ministerie heeft te weinig kennis en te weinig middelen om effectief toezicht te houden op de veiligheid.



Daarnaast werken Schiphol, Verkeersleiding en KLM, als grootste gebruiker van de luchthaven, onvoldoende met elkaar samen.