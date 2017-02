Schimmelalarmlijn heeft tientallen meldingen binnen

Veel meldingen uit West

Naar aanleiding van de meldingen lijkt de schimmelproblematiek voor te komen in huizen van zowel corporaties als commerciële verhuurders, in alle stadsdelen van Amsterdam.



Flentge: "Wat al wel opvalt is dat klachten uit Oud- en Nieuw-West oververtegenwoordigd zijn." Veel bewoners zeggen zich machteloos te voelen, en al vele malen afgewimpeld te zijn door hun huisbaas.



De SP gaat alle meldingen onderzoeken en die met de bewoners aankaarten bij de verhuurders van de woningen. De partij strijdt al jaren met huurders van sociale huurwoningen, maar ook andere politieke partijen komen op voor bewoners die kampen met schimmel en algen.



Vorig jaar heeft de SP woningcorporatie Stadgenoot in beweging gekregen voor de renovatie van duizend woningen in Holendrecht. De partij voerde actie met wethouder Laurens Ivens, waarna Stadgenoot besloot tot maatregelen.



