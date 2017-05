Schietpartij Diamantbuurt was 'knullige' liquidatiepoging

Op bewakingsbeelden is hij rennend te zien, maar meer dan een donker geklede schim is niet zichtbaar. De recherche hoopt dat iemand hem aan zijn houding of loopje herkent, maar uitzonderlijk beweegt hij niet. De vluchtauto, die half februari was gestolen in Rotterdam, werd om even voor zeven brandend aangetroffen op de Stoomgemaalstraat in Osdorp. Het is onduidelijk of de recherche daarin bruikbare sporen heeft gevonden.



Het doelwit van de aanslag maakt deel uit van een groep criminelen uit de Diamantbuurt. Werd al jong vervolgd voor berovingen, inbraken en autodiefstal. Nu wordt hij in het milieu en binnen de opsporingsdiensten beschuldigd van verscheidene zware geweldsmisdrijven. Zijn broer is een bekende kickbokser.