Saxofoon spelende man van snelweg gehaald

De politie filmde de man op de A7 tussen Drachten en Groningen. De agenten die naast hem kwamen rijden zagen dat hij een saxofoon vast had achter het stuur.



Ook de rijstijl van de man liet te wensen over. Volgens de politie reed hij met ongeveer 80 kilometer per uur op korte afstand achter een vrachtwagen en deed hij dat 'niet bepaald in een vloeiende lijn'.



Stopteken

De agenten zagen hoe hij de kleppen van de saxofoon aan het bespelen was. Ze gaven hem een stopteken, maar ook dit zag hij niet. Pas na het gebruik van blauwe flitslampen merkte de muzikant de politie op en ging met hen mee.



De man verklaarde in een band te spelen en was zijn stukken 'droog aan het oefenen'. Na het zien van de gemaakte beelden beloofde hij beterschap.