Rondvaartboten gaan per minuut betalen voor aanleggen

Eén euro lijkt niet veel, maar het is een prijsprikkel. Udo Kock

Het gaat voorlopig om een proef, maar als alles goed verloopt kan een dergelijk betaalsysteem worden ingevoerd bij alle steigers in de binnenstad, zegt Kock.



"Eén euro lijkt niet veel, maar het is een prijsprikkel. Doel is een sneller verloop van opstappen en een betere spreiding van groepen passagiers."



Elektronische chips

Kock stelt dat dat op deze manier ondernemers meer bijdragen aan het beheer van het water, de steigers en de kades. Het Anne Frankhuis is de meest in het oog springende locatie, maar ook geldt de proef bij de Sint Nicolaaskerk en het Muziekgebouw aan 't IJ.



Het betaalsysteem is gebaseerd op de elektronische chips waarmee de rondvaartboten zijn uitgerust. Deze worden uitgelezen door apparatuur op de kade en zo wordt geregistreerd welke boten waar en hoe lang aanmeren. De betaling verloopt elektronisch.



Vaarsnelheid

Om te controleren hoe de onrust is op de steigers, worden onder meer camera's ingezet op de steigers en zullen ook digitale informatieborden worden geplaatst. De proef loopt tijdens het hele vaarseizoen, dat begint per 1 april.



Om de drukte op het water tegen te gaan heeft Amsterdam eerder dit jaar ook de vaarsnelheid op de grachten verlaagd naar zes kilometer per uur en is eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Prinsengracht.