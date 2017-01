Ronald Plasterk moet tuinhuis mogelijk afbreken na fout advies

"Wij hebben een fout gemaakt," zegt een woordvoerder van stadsdeel Oost schuldbewust. "Voor de bouw had nooit toestemming gegeven mogen worden. We zijn nu aan het uitzoeken hoe we die fout gaan herstellen."



Niet op de hoogte

Dit 'herstellen van de fout' zou kunnen betekenen dat het tuinhuis afgebroken moet worden. Een worstcasescenario, zegt de woordvoerder van Oost, die de hand geheel in eigen boezem steekt. "We hebben gewoon een fout advies gegeven."



Het stadsdeel ging er ten onrechte van uit dat alleen de woning een monumentale status heeft en de tuin niet. Pas nadat Het Parool vragen had gesteld over het gebouw bleek dat het wettelijk ook niet is toegestaan om in de tuin van een monument zomaar te gaan bouwen. Blijkbaar was de minister ook niet op de hoogte van deze regels.

