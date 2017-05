AH-Jodenbreestraat leeft zich uit met biermuur in Ajaxthema

Bosz: maak van finale thuisduel

Ajax heeft dit Europese seizoen vooral in eigen huis goed gespeeld; uitwedstrijden waren een stuk lastiger. De laatste Europese zege dateert zelfs van september, toen in Griekenland met 2-1 werd gewonnen van Panathinaikos.



Morgen speelt Ajax op papier een thuiswedstrijd, maar die is niet op de grasmat van de Johan Cruijff Arena met 45.000 Ajaxfans op de tribunes. Een minpunt voor Ajax? Dat hoeft niet, zegt trainer Peter Bosz. Tenminste: niet als de 10.000 Amsterdamse fans in de Friends Arena zo hard zingen dat het lijkt alsof Ajax een thuisduel speelt.



“Het gaat in het voetbal om spektakel en het publiek helpt de spelers bij het brengen van spektakel,” stelt de trainer. “Dat is een wisselwerking. En het verklaart wel een beetje het verschil tussen onze prestaties in thuisduels en uitwedstrijden," aldus Bosz voor de camera van AjaxTV.