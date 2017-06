Rode koersborden op Europese beurzen

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag duidelijk met verlies de handel uitgegaan.



Ook elders in Europa gingen graadmeters over een breed front achteruit. De scherpe daling van de olieprijzen drukte het sentiment. Verder werden de brexitonderhandelingen met een schuin oog in de gaten gehouden.



De AEX-index eindigde uiteindelijk met een min van 1 procent op 520,88 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 800,68 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,7 procent in. Olie- en gasreus Shell stond met een min van 2,3 procent bij de sterkste dalers in de AEX. Het aandeel ging in het kielzog van de olieprijs mee omlaag.



Grondstoffensector

Branchegenoten als Total in Parijs en BP in Londen deden ook een stap terug. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3 procent tot 42,89 dollar per vat. Een vat Brentolie was 2,6 procent goedkoper op 45,69 dollar. De prijsval kwam onder meer door zorgen over de grote voorraden wereldwijd, zeker nu de olieproductie in Libië weer in de lift zit.



Naast de oliefondsen was het ook een slechte dag voor de grondstoffensector. ArcelorMittal was met een min van 2,9 procent de sterkste daler in de AEX.



Branchegenoot ThyssenKrupp verloor in Frankfurt 1,9 procent terwijl mijnbouwers als Antofagasta, BHP Biliton en Rio Tinto in Londen tot 4,7 procent kwijtspeelden. NN Group was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 0,6 procent. De verzekeraar gaat voor 129 miljoen euro eigen aandelen kopen om verwatering door de uitgifte van het slotdividend in aandelen over 2016 tegen te gaan.



Euro

Galapagos verloor bij de hoofdfondsen in Amsterdam 2,9 procent. Het biotechnologiebedrijf kwam met een update over zijn lopende onderzoeksprogramma's. Galapagos verwacht onder andere later dit jaar een nieuwe studie te beginnen naar zijn kandidaat-medicijn GLPG1205. In de MidKap was bottelaar Refresco de sterkste stijger.



Het aandeel won 1,8 procent na berichten dat investeerder PAI Partners een nieuwe poging wil wagen om Refresco in te lijven. In april hield Refresco nog de boot af toen PAI met een bod van 1,4 miljard euro op de proppen kwam. De euro was bij de slotbel 1,1124 dollar waard, tegen 1,1164 dollar bij het slot op maandag.