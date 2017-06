Roaming in Europa voortaan zonder extra kosten

Door nieuwe EU-regels hoeft sinds donderdag namelijk bijna geen rekening meer worden houden met extra kosten voor roaming in het buitenland. Bellen, sms'en en internetten kost daardoor aan de Spaanse Costa's, de Franse Ardèche of in de Oostenrijkse Alpen evenveel als thuis op de bank.



Door landen werd lang gesproken over het wijzigen van de regels. Het afschaffen van de roamingregels was ook een grote wens van Europese consumentenorganisaties. Wel blijven zij een vinger aan de pols houden. De vrees bestaat dat aanbieders de pakketten in eigen land duurder zullen maken om daarmee gemiste inkomsten te compenseren.



Overigens hebben providers in de onderhandelingen bepaalde bepalingen afgedwongen om misbruik te voorkomen. Dat betekent onder meer dat er grenzen kleven aan het datagebruik over de grens. Eindeloos Netflixen op een Spaans strand zou daarmee alsnog een dure aangelegenheid kunnen worden, ook voor consumenten met een abonnement zonder datalimiet.