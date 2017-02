RIVM: gebruik geen kleurpoeder meer op festivals of Color Run

In mei staat een nieuwe run gepland in het Sloterpark. Organisator Klaas Rohde zegt tegen de NOS dat hij weet dat kleurpoeder niet gezond is, "maar dat als je een keer The Color Run loopt, dat het helemaal niet erg is." Bij de EHBO-posten bij het evenement heeft hij bovendien nog nooit mensen gezien met luchtwegproblemen. Ook wordt astmapatiënten afgeraden mee te lopen.



Stofexplosie

RIVM onderzocht de kleurpoeders nadat de brandweer Amsterdam-Amstelland zorgen uitte over het gebruik ervan op festivals en bij hardloopevenementen. Tijdens een festival in Taiwan in 2015 raakten 508 gewond en kwamen elf mensen om het leven toen een stofexplosie ontstond.



De Amsterdamse brandweer constateerde zelf ook dat de poeders, zowel gecertificeerd als niet-gecertificeerd, brandbaar zijn. Een aansteker bleek tijdens test op Schiphol genoeg om het kleurenpoeder vlam te laten vatten. Organisatoren van verschillende evenementen in Nederland zeiden daarop alleen gebruik te maken van brandveilige poeders.



De brandweer verzocht RIVM verder onderzoek te doen naar de kleurpoeders, zodat zij beter advies kunnen geven aan de gemeente over het wel of niet toelaten van evenementen die hier gebruik van maken.