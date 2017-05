Reinier van Dantzig nieuwe lijsttrekker van D66 in Amsterdam

Ik ben vereerd en trots dat ik het vertrouwen heb gekregen van zoveel leden om lijsttrekker te mogen zijn. Van Dantzig tijdens zijn overwinningsspeech

Van Dantzig is een jonge horeca ondernemer die geboren en getogen is in Amsterdam. Eerder zei hij de huidige koers van D66 te willen doorzetten. Van Dantzig is al langer pleitbezorger van woningen in het segment middeldure huur. In de campagne beloofde hij maatregelen zodat er veel meer van dit type woningen gebouwd wordt.



'D66 weer de grootste'

"Ik ben vereerd en trots dat ik het vertrouwen heb gekregen van zoveel leden om lijsttrekker te mogen zijn. Dehlia en Abdeluheb waren steengoede kandidaten waar ik veel respect voor heb", aldus de horecaondernemer. "We zijn één team, dat blijven we. Het is nu zaak om als één team door te gaan. De straten op, de buurten in, en samen D66 weer de grootste partij maken in 2018."



De vorige keer dat de Amsterdamse D66-leden hun eigen lijsttrekker kozen, pakte dat niet zo goed uit voor de partij. Dat was in 2009, toen nieuwkomer Ageeth Telleman de gevestigde kandidaat Ivar Manuel versloeg. D66 won de verkiezingen van 2010 maar werd gepasseerd in de formatie, volgens een onderzoekscommissie mede dankzij de onvoorspelbare opstelling van Telleman. In 2013 werd Jan Paternotte niet uitgedaagd, waardoor hij automatisch lijsttrekker werd. Paternotte leidde zijn partij daarop naar het grootste succes ooit in Amsterdam.



In 2014 werd D66 de grootste partij in de raad en sindsdien vormt het een coalitie met VVD en SP. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018, waarin duidelijk moet worden of D66 beloond wordt voor de koerswijziging die het heeft ingezet na decennialang PvdA-bestuur.



Jan Terlouw

De lijsttrekkerscampagne verliep overigens niet vlekkeloos. De drie kandidaten bestreden elkaar onder meer via campagnes op sociale media. Ook moest erelid Jan Terlouw halverwege de race ingrijpen toen een van de kandidaten koketteerde met de steun van Terlouw richting de leden.