Red Limo String Quartet mag met Eddie Vedder door Europa

Het strijkerskwartet begeleidde Vedder deze week tijdens zijn uitverkochte soloconcerten op 27, 29 en 30 mei in Afas Live.



Voor die optredens werden de muzikanten ook kort van tevoren gevraagd, vertelt cellist Jonas Pap. "Een paar jaar geleden ontmoette ik iemand die nu bij evenementenorganisator Mojo werkt. Die belde me vorige week met de vraag of we op het laatste moment mee wilden doen met de concerten."



Goede klik

Op de tweede avond kwam Vedder de kleedkamer binnengelopen, vertelt Pap. "Hij sprak zijn bewondering uit. Hij had nog niet zo vaak meegemaakt dat het zo goed klikte met strijkers en zei dat we elkaar optilden."



Het Red Limo String Quartet is een van de weinig kwartetten die veel popmuziek speelt. Het viertal speelde al met veel andere grootheden samen. De vier strijkers zijn de vaste selectie van Kyteman en speelden samen met onder anderen Janne Schra en Wende Snijders. Ook stonden ze op het North Sea Jazz festival en Lowlands.



Toch vindt Pap het vezoek van Vedder bijzonder. "Hij is echt een grootheid in de muziekwereld en maakt prachtige dingen. Zijn muziek past goed bij ons. We moeten bijvoorbeeld anticiperen als de muziek opeens sneller gaat. Klassieke kwartetten zijn heel goed in het perfect instuderen van een muziekstuk, maar dit is onze specialiteit."



Berlijn en Londen

De Amerikaanse zanger kwam in 2007 met zijn eerste soloproject, de soundtrack voor de film Into The Wild. In 2011 bracht hij het album Ukulele Songs uit.



Vedder en het Red Limo String Quartet doen in juni onder andere nog Berlijn, Londen, Dublin en Antwerpen aan.