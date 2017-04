Rector UvA: 'Verhuizing naar VU gaat niet door, dat is hard

Veel medewerkers zijn zeer teleurgesteld. Ik voel ook die pijn Karen Maex

Wat betekent het voor de universiteiten dat de verhuizing niet doorgaat?

"Medewerkers van beide universiteiten hebben hier lang aan gewerkt. Het was een gezamenlijke inspanning, voortgekomen uit een wens van onderzoekers en andere medewerkers. De verhuizing zou bijzondere mogelijkheden hebben geboden voor onderzoek en onderwijs. Dat het nu niet doorgaat, is hard aangekomen. Veel medewerkers zijn zeer teleurgesteld. Ik voel ook die pijn."



Hoe komt het dat u wederom de studenten van de medezeggenschapsraden niet heeft kunnen overtuigen?

"Het was een heel ander plan dan vier jaar geleden, maar we hebben blijkbaar toch niet de studenten kunnen overtuigen. Het is een plan met een zekere complexiteit, aan de uitvoering van zo'n plan zitten altijd risico's verbonden."



Waarom is het zo belangrijk dat de bèta's samenwerken?

"De medewerkers van de faculteit zijn zelf ooit met het initiatief gekomen. Laat ik ook vooropstellen dat niemand tegen samenwerken is. Het kan enorm veel voordelen opleveren om als onderzoeker dicht bij andere onderzoekers te zitten. Ik ben overtuigd van het belang van samenwerken, maar ik hecht er ook aan dat iedereen zich in zo'n plan kan vinden.



We moeten nu eerst het stof laten neerdalen, dan pas kan ik iets zeggen over hoe we de ambities anders kunnen invullen. Een samenwerking tussen de twee universiteiten blijft aantrekkelijk."