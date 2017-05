Oud-rector gebruikte beelden leerlingen voor kinderporno

Volgens justitie maakte V. in de gangen van de school en in klaslokalen heimelijk filmopnames en foto's.

Inmiddels wil de school een schadevergoeding van V., zo'n 180.000 euro. Ook een handvol leerlingen die te zien zijn op de door V. mogelijk gemonteerde foto's, wil geld zien. Een van hen claimt 25.000 euro. Andere oud-leerlingen nemen het juist nog altijd voor V. op.



Uit psychologisch en psychiatrisch onderzoek is gebleken dat de oud-rector verminderd toerekeningsvatbaar is voor zijn daden, al moet nog blijken waardoor dat komt.



Desastreus

Volgens de advocaat van V., Bart Swier, is het 'desastreus' voor zijn cliënt geweest dat het onderzoeksteam van de politie naar de schoolleiding en leerlingen is gestapt met het verhaal over de door V. gefabriceerde kinderporno.



Swier: "Dat had nooit mogen gebeuren, omdat die zelfgefabriceerde foto's zo evident nep zijn dat je niet meer kunt spreken van kinderporno. Soms had een lichaam drie armen. Dat het zo duidelijk niet echt was, betekent ook dat er in strafrechtelijke zin geen slachtoffers zijn."



"Maar toch is de politie met allerlei informatie naar leerlingen gegaan, die daarvoor helemaal niet van het bestaan van dit materiaal wisten. Zij voelden zich tot de komst van de politie dus ook geen slachtoffer."



