Record: leraar Sven Aerts helpt vier leerlingen aan KNAW-prijs

Een goed werkstuk vertelt een verhaal, neemt de lezer op bètaniveau mee zoals een roman dat op alfaniveau doet Sven Aerts

"Een goed werkstuk vertelt een verhaal, neemt de lezer op bètaniveau mee zoals een roman dat op alfaniveau doet."



Aerts schrijft zijn successen mede toe aan zijn school, waar veel begeesterde docenten werken. "Kleinere scholen, kleinere klassen, dat is de sleutel tot goed onderwijs."



Drie van de vier winnende werkstukken zijn geschreven in tekstverwerkingsprogramma Latex. "Daarmee ziet een stuk er meteen professioneel uit, maar het is moeilijk om mee te werken; je schrijft erin in code. Maar het belangrijkst is natuurlijk de inhoud. Het profielwerkstuk van Daan in de Braekt, de winnaar van dit jaar, had een bachelorscriptie kunnen zijn."



Persoonlijke aanpak

Aerts is geboren in Leuven, België. In Gent behaalde hij een bachelor elektrotechniek en in Antwerpen een master in wiskundige natuurkunde. Twintig jaar geleden bracht de liefde hem naar Amsterdam, maar hij bleef nog jaren werken als onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Brussel. Maar miste het lesgeven. Via zijn zoon kwam hij in 2009 op het 4e Gymnasium terecht.



"Het leuke aan een profielwerkstuk is dat het het midden houdt tussen onderzoek en onderwijs." Het hart van Aerts ligt bij allebei. "Maar ik kan het niet half-half doen. Werk is bij mij zoals water; waar het naartoe kan, stroomt het, en vult het alles op waar het in terechtkomt."



De docent krijgt inmiddels meer leerlingen aan zijn bureau die hem als begeleider willen dan hij kan begeleiden. Een van zijn pupillen dit jaar is zijn zoon. Zijn persoonlijke aanpak is deel van het geheim achter zijn succes. "Ik spreek mijn profielwerk­stukleerlingen nog jaren nadat ze de school hebben verlaten."