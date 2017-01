Reconstructie: zo verdwenen er tientallen miljoenen aan diamanten

Het is 25 februari 2005, 10.00 uur 's ochtends. Een vliegtuig van Tulip Air staat op platform B34 klaar om op te stijgen richting Antwerpen. In dit vliegtuig wordt een grote hoeveelheid diamanten ingeladen. Maar voordat het vliegtuig is volgeladen en zich richting de startbaan heeft kunnen verplaatsen, rijden twee mannen in een gestolen KLM-busje het terrein op.



Zij dwingen de vrachtmedewerkers met automatische geweren de diamanten af te geven. Het personeel geeft gehoor, en de mannen laden de diamanten in hun busje in. Door achter een andere auto onder de slagbomen door te rijden, rijden de twee zonder problemen met de volledige buit het terrein af, richting Hoofddorp.



De roof, waarbij naar schatting 75 miljoen euro aan diamanten werd gestolen, is de boeken ingegaan als een van de omvangrijkste roofovervallen in de Nederlandse geschiedenis, en is tot de dag van vandaag onopgelost.



Hulp van binnenuit

De roof wekte veel consternatie op. Het transportterrein zou zwaar beveiligd horen te zijn. Enkele dagen na de roof ontstond het vermoeden dat de kapers hulp van binnenuit hadden gehad. Zij leken de inhoud van de zakken namelijk te kennen. Bij het verlaten van de waardeauto lieten zij drie van de twaalf postzakken achter. Dat waren de drie zakken met de minst waardevolle diamanten.



Er werden binnen een jaar zeven verdachten aangehouden, maar die werden stuk voor stuk vanwege gebrek aan bewijs vrijgelaten. De roof is sindsdien een raadsel gebleken. Wel heeft de roof gezorgd voor strengere beveiliging op de luchthaven.