Rechtszaak liquidatie Djordy Latumahina van start

De uitvoerders van de liquidatie kwamen in een gestolen Volkswagen Caddy, die ze na de moord in brand staken op een parkeerplaats aan de Wittgensteinlaan, even verderop. Ze stapten honderd meter verderop over in een eveneens gestolen Seat Leon.



Daarmee reden ze naar Hoofddorp, waar ze ook die auto in brand zouden steken. Onderweg kregen ze een lekke band en zagen ze zich genoodzaakt de auto achter te laten.



Doordat ze niet de tijd namen die in brand te steken, kon de recherche daarin dna aantreffen van Ulrich B. en Djurgen W. De drie werden ook door bewakingscamera's opgenomen.



Lees ook: Schutters stapelden blunders bij moord Djordy Latumahina en column James Worthy: Net was hij nog met zijn dochtertje aan het dansen. Dat was geen vergissing