Rechter stelt gemeente in gelijk: streep door wc-bedrijf Casa Rosso

Volgens de rechtbank is vast komen te staan dat het pand op de Oudezijds Achterburgwal waar de kaartverkoop zou worden gevestigd, is gefinancierd met crimineel geld. Op het pand rust een hypotheeklening die in 2003 werd afgegeven door de later tot vier jaar cel veroordeelde vastgoedtycoon Jan-Dirk Paarlberg.



Paarlberg speelde een cruciale rol in de afpersing van vastgoedman Willem Endstra door Willem Holleeder. Endstra maakte onder dwang zeventien miljoen over naar Holleeder. Dat gebeurde grotendeels via de bankrekeningen van Paarlberg. Een deel van dat geld werd op naam van Paarlberg op de Wallen geïnvesteerd.



Miljoenenhypotheek

Het bewuste pand op de Oudezijds Achterburgwal wordt door Casa Rosso gehuurd van ondernemer Marcel Katee die het vastgoed in 2002 in zijn bezit kreeg. Een half jaar later ontving Katee een miljoenenhypotheek op in totaal vijf panden van een buitenlandse vennootschap waarachter Paarlberg blijkt schuil te gaan.



Deze geschiedenis speelt de uitbaters van Casa Rosso ten onrechte parten, stelde hun raadsman tijdens de zitting voor de rechtbank. Omdat Justitie inmiddels beslag heeft laten leggen op de bezittingen van hypotheekverstrekker Paarlberg, zou van fout geld in de panden op de Wallen geen sprake meer zijn.



Uitstraling van een bordeel

De rechtbank ging niet mee in deze denkwijze. Volgens de rechter is niet duidelijk geworden dat het miljoenenbedrag ook daadwerkelijk aan de staat is betaald. Tot dat gebeurt, is er sprake van een door crimineel geld gefinancierde constructie.



En wordt een streep gehaald door de plannen voor Sexy Loo, zoals het wc-bedrijf zou gaan heten. De toiletvoorziening had de uitstraling moeten krijgen van een bordeel en zou worden gecombineerd met een verkooppunt van kaartjes voor het erotisch theater.